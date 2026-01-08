Corbo: "Scudetto rischia di essere condizionato dalla dittatura del Var"

Nel suo editoriale per Repubblica dopo Napoli-Verona, il giornalista Antonio Corbo fa riferimento all'arbitraggio di ieri e alle polemiche del Maradona: "Il Napoli con questo controverso pareggio lascia qualche certezza e una sensazione da incubo. Le prime, ha ancora una buona capacità di reagire alle avversità e una rassicurante condizione a quattro giorni dalla supersfida all’Inter. C’è però anche qualcosa di indimostrabile, sfuggente, discutibile. Ci si avvia verso uno scudetto che rischia di essere condizionato dalla dittatura del Var. Due gol annullati in grave ritardo al Napoli sarebbero stati in altri tempi convalidati. Quella evidente superiorità che traspare nelle conclusioni di McTominay e Hojlund è vanificata dai controlli. Come accettare di un processo il verdetto avverso per un impercettibile cavillo.

In mancanza di chiare regole, sulla legittimità degli interventi di questa sovraordinata giuria seduta sulle nuvole e chiamata Var, per qualsiasi squadra l’esito di un campionato rimane sospeso alle fatalità. E conquistare lo scudetto sarà come vincere una lotteria".