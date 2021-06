Corbo: "Spalletti ha una grande fortuna, ma deve fare una richiesta a De Laurentiis"

Nel suo editoriale per Repubblica, Antonio Corbo scrive, parlando di Spalletti: "Per contratto non può ancora parlare ma viene solo descritto come un raffinato pensatore immerso nella sua vita contadina di Montaione, fattoria “La Rivolta”, tra zebre e struzzi. Spalletti è un uomo intelligente, sa per fortuna che a Napoli non dovrà rilevare la cattedra di filosofia estetica che fu del grande Aldo Masullo, ma la panchina di Rino Gattuso, emotivo e caparbio, in perenne lite con il presidente. A De Laurentiis dovrà chiedere, nel rispetto delle risorse, acquisti adeguati alle esigenze tattiche".