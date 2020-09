Corbo su Giuntoli: "Non ha replicato i grandi colpi del passato, ADL si faccia una domanda..."

Nel suo editoriale per Repubblica, Antonio Corbo ha diversi dubbi su Giuntoli. Ecco quanto scrive: "E' il capo dell'area tecnica. Deve competere con i colleghi di Lazio ( Tare ) e Atalanta ( Sartori) essendo il Napoli più simile a Lazio e Atalanta che a Juve ed Inter. Finora Giuntoli non ha replicato i grandi colpi del passato, basso costo e vendite clamorose. Lavezzi, Cavani, Higuain, Jorginho. Fu un colpo anche Hamsik, preso da Pierpaolo ha segnato un’epoca del Napoli lasciando pure 30 milioni in cassa. Più di Hamsik, oggi.

Anche l'ultima campagna di gennaio va analizzata: dopo 90 milioni per Demme, Lobotka, Politano, Rrahmani e Petagna , il Napoli cerca ancora oggi un possente mediano e l'erede di Callejon. De Laurentiis se lo domandi: dà troppo o poco spazio a Giuntoli? Lo scouting secondo Giuntoli vale gli altri o deve insistere per potenziarlo? Sul settore giovanile, ha finalmente convinto il presidente e Chiavelli o ritiene sufficiente l’ingaggio di maestri transitati per Carpi?".