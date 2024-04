Corbo su Repubblica: "Calzona ora andrebbe via di notte come ha fatto Spalletti"

E' quanto si legge sull'edizione odierna de La Repubblica in merito a Francesco Calzona, direttamente dalla penna dell'editorialista Antonio Corbo

"Il terzo allenatore della stagione, il preparato Ct della nazionale slovacca, venuto per rendere un favore a De Laurentiis e ad Hamsik ha preso le distanze". E' quanto si legge sull'edizione odierna de La Repubblica in merito a Francesco Calzona, direttamente dalla penna dell'editorialista Antonio Corbo: “Non siamo una squadra. Una bastonata dopo essersi sgolato per una settimana. Andrebbe via di notte, come il suo amico ed ex capostaff, Spalletti”.