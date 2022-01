Corbo su Repubblica: "Caro Spalletti, è un errore autoassolversi! Nello spogliatoio..."

"Caro Spalletti, è un errore autoassolversi". E' questo il titolo scelto da Antonio Corbo per il suo editoriale sul Napoli sull'edizione online de La Repubblica: "Dopo il tonfo in Coppa Italia il Napoli si è ancora una volta autoassolto. Ha respinto l’idea di un processo interno. È una buona strategia per conservare autostima dentro e credibilità all’esterno. Ma si spera che Spalletti nello stretto riserbo dello spogliatoio, blindato nell’acustica, abbia riunito staff e squadra per una analisi di un male oscuro: la discontinuità".