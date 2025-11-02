Corbo su Repubblica: "Chiunque sarebbe crollato sotto il peso di tanti infortuni, ma non Conte"

Al Diego Armando Maradona finisce 0-0 tra Napoli e Como, in una gara intensa e combattuta ma povera di vere occasioni da gol. A decidere, o meglio a evitare che si decidesse, è stato ancora una volta Vanja Milinkovic-Savic: il portiere azzurro ha parato un calcio di rigore a Morata nel primo tempo, confermandosi in un momento di forma straordinario.

Come leggere questo risultato? Ne scrive Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, in un fondo pubblicato oggi dal quotidiano: "Questo pareggio ha una doppia lettura. È amaro, è una frenata, è la perdita di due punti. Ma sono ingiustificate critiche e delusioni. Conte ama attribuirsi miracoli. Con la squadra non a pieno regime, i 22 punti e il primo pareggio stagionale lo sono davvero.

Qualsiasi squadra sarebbe crollata sotto il peso di tanti infortuni. Se n'è perso il conto. Forse il tema è un altro: perché si registrano dalla primavera scorsa, con l'affannato finale per lo scudetto, perché si ripetono quest'anno. Nessuno lo dice. Forse nessuno cerca le cause. E la grandezza di Conte: si assume responsabilità forse non sue, con dignità nasconde gli effetti di sfortuna o guasti. Fa volare sempre alto il Napoli. Nonostante tutto"