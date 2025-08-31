Corbo su Repubblica: "Conte ha lanciato un segnale sostituendo De Bruyne"
Il Napoli batte il Cagliari nel debutto stagionale al Maradona e resta a punteggio pieno in classifica, ottenendo la seconda vittoria su due partite disputate nel nuovo campionato. Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, si sofferma sulle decisioni di Antonio Conte nel suo fondo per il quotidiano:
"Conte decide di presentarsi nel suo ineludibile ruolo di allenatore decisionista. Slega dalla panchina il 2 1enne Giuseppe Ambrosino, napoletanino di Procida. Non si ferma, fa cenno anche a De Bruyne di riposare, più che uno sgarbo è un segnale. Gioca chi può, chi è utile, chi è fresco e combattivo. Il titolato belga non lo è in questa autunnale serata di perfido ponente, molto lo hanno limitato a turno Zappa e Mina"
