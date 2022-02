Corbo su Repubblica: "Dai fischi ingiusti al gol, Insigne ha il carattere di un gigante"

Il gol alla Lazio è bello e pesante. Per la squadra e per lui. Lorenzo Insigne può festeggiare e si becca gli elogi di Antonio Corbo

Il gol alla Lazio è bello e pesante. Per la squadra e per lui. Lorenzo Insigne può festeggiare e si becca gli elogi di Antonio Corbo, nel suo consueto editoriale per La Repubblica: "Per il capitano triste diventa il gol numero 118 nel Napoli quel cinico destro da lontano che sconvolge la Lazio. Gol che è anche il primo suo in campionato su azione dopo la serie di rigori, ben sei. Ma si immagina la sua orgogliosa rivincita, peraltro dopo gli ingiusti fischi di giovedì, quando i tifosi smemorati lo salutarono con qualche disappunto all’uscita dal campo, nella sua amareggiata solitudine. Come cambia la scena, solo una settimana dopo. Insigne ha il carattere di un gigante. L’orgoglio infinito di chi arriva nella metropoli dalla provincia che non si arrende mai. Che sa lottare. Questo dice Lazio-Napoli. Viva il calcio che non ha memoria".