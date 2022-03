Corbo su Repubblica: "ADL può volare da solo o deve valutare offerte dei fondi americani?"

Scrive così Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, analizzando il momento di casa Napoli

"E' l'ora di qualche domanda: lo scudetto è un sogno di fine inverno o si può far meglio creando nuovi entusiasmi ed energie per lo sprint?" Scrive così Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, analizzando il momento di casa Napoli: "In un calcio che cambia, quale ruolo si dà: può essere ancora ai vertici tagliando gli ingaggi?

Con sei giocatori in scadenza ( Insigne, Ospina, Mertens, Juan Jesus, Ghoulam, Malcuit) avrà la migliore coesione nello sprint? La più delicata: De Laurentiis può volare alto da solo o deve valutare le offerte dei fondi di investimento americani come l'Atalanta e altri club?".