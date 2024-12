Corbo su Repubblica: "Male Simeone, Raspadori si è eclissato. Uno dei due via a gennaio"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, ha scritto una panoramico sul prossimo mercato sulle colonne del quotidiano: "Il direttore Giovanni Manna cerca intanto rinforzi. Dopo l’esoso mercato diluglio deve chiudere il prossimo a costo zero. Nei pochi minuti di Genova si è fatto notare in positivo Spinazzola, in negativo per gli errori Simeone, ha fallito occasioni in ripartenza su campo aperto. Si è eclissato intanto Raspadori che deve accumulare presenze per non uscire dal giro della Nazionale.

Uno dei due attaccanti sarà liberato perché possa giocare più spesso. Al Napoli non dispiace un altro centrocampista al posto di Folorunsho che ha perso quota nel giro delle due sconfitte con la Lazio. È valutata con favore l’ipotesi di Danilo, 33enne brasiliano, a disagio nella Juventus. Perché la trattativa va: Danilo copre più ruoli ma non rivendica un posto da titolare. C’è davvero tanto da fare per Giovanni Manna".