Corbo su Repubblica: "Manolas e Maksimovic costati 60mln e c'è chi dice che il Napoli spenda poco..."

Il Napoli vince contro il Crotone, ma deve fare i conti anche con i problemi difensivi nati spesso da errori dei singoli (Manolas e Maksimovic in questo caso). Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, sul quotidiano si sofferma proprio sugli svarioni dei due centrali: "Non sono disguidi. Ma due guai combinati da trentenni costati 35 e 25 milioni. C'è ancora chi pensa che il Napoli spenda poco al mercato. Delle due l'una: investe male o non sa tenere alta la tensione della difesa. Agli errori non rimedia il gelido Meret. Recita la noia della resa, perché si sente l'eterno secondo di Ospina?".