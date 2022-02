Corbo su Repubblica: "S'è perso il conto degli infortuni muscolari! Doveva esserci un confronto..."

Tanti, troppi infortuni muscolari in casa Napoli nel corso di questa stagione. Ne parla Antonio Corbo nel suo editoriale per l'edizione odierna de La Repubblica: "Permane una incognita tecnica. Si è perso il conto degli infortuni muscolari, Anguissa l'ultimo. Fu auspicato un confronto tra Spalletti, preparatori, medici. Se c'è stato, non ha prodotto granché".