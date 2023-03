Corbo su Repubblica: "Sorteggio positivo per il Napoli per due motivi"

Il sorteggio lancia due lampi di ottimismo al Napoli, scrive Antonio Corbo quest'oggi su Repubblica

Le devastazioni stavano per provocare l’ennesimo caso politico in un’Italia che sbanda tra gestione della sicurezza e tutela dei diritti. Per fortuna si è sgonfiato, non fosse altro per il sacrificio da encomio dei 700 tra funzionari, ufficiali, agenti di polizia, carabinieri e finanza; oltre che per la composta reazione dei cittadini napoletani. Sopportano tutto, trasporti scassati, strade in riparazione, cantieri. Quali brividi avrebbe dato a Napoli il sorteggio se invece del Milan avesse pescato il Bayern o il Chelsea, con ultrà tedeschi o inglesi al seguito?"