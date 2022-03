Corbo su Repubblica: "Spalletti, servono scelte drastiche! Può essere l'addio allo scudetto..."

"Napoli, scelte drastiche per le ultime 10 gare". E' questo il titolo del fondo di Antonio Corbo sull'edizione odierna de La Repubblica

"Napoli, scelte drastiche per le ultime 10 gare". E' questo il titolo del fondo di Antonio Corbo sull'edizione odierna de La Repubblica: "Può essere l’addio allo scudetto, occorre una svolta con scelte drastiche. Insigne rifinitore e Zielinski marcatore si annullano. Spalletti ha provato a far sognare l’immortalità per eccitare una squadra che forse gli sembrava spenta, ma anche a invocare Diego, che riposi in pace. Mancano 10 partite. D’ora in poi: meno spazio alle parole, più alla concretezza.