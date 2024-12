Corbo su Repubblica: "Vittoria diversa, da intestare a questi due giocatori"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, ha scritto il suo consueto fondo sulle pagine del quotidiano: "Decima vittoria, la quarta per 1-0. Ma questa è diversa, ha un’altra storia e apre un futuro di nuove luci. Non c’è affanno né tremore. Se la intestano due stranieri. Lo scozzese Scott McTominay, migliore in campo, segna due svolte, nella sua carriera perché diventa come Lobotka un uomo chiave per il Napoli, che smette di giocare con un equivoco tattico in avanti.

Milinkovic-Savic, il portiere calvo e con barba lunga da predicatore interviene per cancellare almeno due gol del Napoli, di Lukaku nel primo tempo e di Olivera nel secondo, e anche qualche altro con interventi risoluti in emergenza. Appare lui ultimo uomo per motivare e spingere un Torino più forte della sua classifica e dell’avarizia che i tifosi contestano al presidente Cairo".