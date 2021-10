Corbo su Insigne: "C'è un retropensiero che Spalletti non può ignorare"

Antonio Corbo, nel suo editoriale per l'edizione odierna di Repubblica, analizza così la situazione di Lorenzo Insigne: "Fortuna che Spalletti non inciampi, come nella Roma con Totti. Sabato definì senza malizia, con rispettosa ironia, 'la manfrina sul contratto di Insigne'. leri si è inabissato in tutta la sua retorica di istrionico conferenziere giurando che il prossimo rigore lo batterà Insigne, l'altro Lorenzo, l'altro ancora il capitano. Carina come trovata.

Ma c'è un retropensiero che Spalletti come gli osservatori più distaccati non può ignorare. Insigne non ha giocato per intere le ultime 5 partite, tra Napoli e Nazionale. Minuti 242 su 450. Che ci sia un appannamento è nei fatti, che si eviti ad Insigne un campionato sofferto fra l'euforia del primato e i tormenti del contratto è dovere di chi può decidere e subito tra due poli: firmare o non parlarne fino a maggio".