Corbo su Jorginho: "Una frase di De Laurentiis è da condividere"

"Una frase del presidente è da condividere. Sono tutti cedibili con offerte adeguate. È pericolosamente vero". Lo scrive Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica: "Un club deve leggere il futuro, finché può. Lo ricorda l’uomo del giorno. Jorginho. Nell’estate 2018 passò al Chelsea. Sembrò un affare. Si sospettò che nei 65 milioni trattatati da Ramadani, l’agente più vicino a Sarri, fossero inclusi anche gli otto che doveva pagare l’allenatore, per svincolarsi dal Napoli. Ripensandoci, con Jorginho conteso da mezza Europa come informano le agenzie, fu saggia l’operazione. Qui interviene il fattore competenza. La cifra è stata congrua nella visione del mercato di tre anni fa. Valutazione corretta. Ma ogni moneta ha l’altra sua faccia. Giusto incassarla, ma come la si spende? Si sono alternati negli ultimi anni Fabiàn Ruiz, Demme, Bakayoko, Lobotka. Chi ha davvero sostituito il prossimo Pallone d’Oro?".