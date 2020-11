Corbo su Zielinski: "Ha rivitalizzato anche gli altri e creato ambiguità tattiche"

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive: "Zielinski ha creato una interessante ambiguità tra il proclamato 4-2-3-1 ed un concreto 4-3-3. Un buon rientro quello di Zielinski: ha rivitalizzato anche gli altri, non solo Insigne che sulla sinistra si misura con i più deludenti della Roma, Pedro e Karsdorp, spagnolo ed olandese non coltivano quello spazio, lasciandone anche una parte libera a Mario Rui".