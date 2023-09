Corbo sul tweet di ADL: "Ha capito che il Napoli stava per andare a pezzi"

Nel suo editoriale per Repubblica il giornalista Antonio Corbo commenta il tweet di De Laurentiis dopo la gara col Bologna

Nel suo editoriale per Repubblica il giornalista Antonio Corbo commenta il tweet di De Laurentiis dopo la gara col Bologna: "Bisogna invece riconoscere la prontezza di De Laurentiis nell’aver capito da lontano che il suo Napoli campione d’Italia stava per andare in pezzi. Ha firmato una cambiale con se stesso: li fermo tutti, evito le polemiche, rinvio le decisioni a momenti migliori. Non poteva fare altrimenti".