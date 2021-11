Corbo: "Tridente surreale con Mertens, Spalletti ammette la delusione e cambia"

Un deludente Dries Mertens quello visto a Salerno nella sfida con l'Arechi. A parlare della prestazione dell'attaccante è Antonio Corbo sull'edizione odierna di Repubblica: “Mertens almeno ora non è il funambolico, insospettabile bomber di allora. Si comprende la scelta di un attacco con Politano, Mertens, Lozano. Ma non si condivide, visti anche gli esiti.

Questo tridente surreale si dissolve dopo un'ora, quando con la lucidità di sempre Spalletti ammette la delusione. Ritira due dei tre attaccanti-piuma. Ritira due dei tre attaccanti-piuma. Lozano per manifesta inferiorità al livello della sfida, Mertens perché 34 anni e mezzo dopo una lunga assenza pesano come pietre. In un'ora si nota l'assenza di Osinhen più di quanto sia evidente la sua presenza, quando gioca”.