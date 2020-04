Coronavirus, i campani promuovono la Regione: ha il grado di soddisfazione più alto

È in Campania che si registra il grado di soddisfazione più elevato per come la Regione è impegnata nella gestione della epidemia. È quanto emerge da un sondaggio Winpoll commissionato da Il Sole 24 ore su un campione di 1643 intervistati stratificato per province, città capoluogo e non, ponderato per genere e fasce di età. Emerge anche una volontà maggioritaria in Campania ad assegnare più poteri alla Regione. I campani che si dichiarano molto soddisfatti sono il 46% ; abbastanza soddisfatti sono il 34%; poco soddisfatti il 10% così come coloro che non sono per nulla soddisfatti: Lo riporta il Corriere del Mezzogiono.