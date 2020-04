Coronavirus, prosegue la trattativa per i diritti tv: 2 maggio data clou

Continua la trattativa per evitare uno scontro sul pagamento della rata bimestrale dei diritti tv. Secondo quanto riportato da Tuttosport proseguono gli incontri a oltranza e il momento della verità è fissato per il 2 maggio, giorno nel quale Sky, DAZN e IMG devono versare la rata da 230 milioni. La Lega non ha molte alternative dopo l'ultima delibera: c'è spazio solo per gli avvocati.