Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, la mossa Paz”

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Il talento argentino è destinato a lasciare il Como, ma il suo futuro resta tutto da definire.

“Inter, la mossa Paz” è il titolo di apertura dell’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il talento argentino è destinato a lasciare il Como, ma il suo futuro resta tutto da definire. Il giocatore spinge per un ritorno al Real Madrid, con Perez pronto a riportarlo in Spagna già a luglio: sarà determinante la valutazione del nuovo allenatore dei Blancos. Sullo sfondo c’è però l’Inter, con Ausilio pronto a inserirsi e Marotta alla finestra, forte di un budget stimato tra i 40 e i 50 milioni.

Spazio anche alla vicenda che sta scuotendo il mondo arbitrale, evidenziata dal titolo “AIA, piazza pulita”. È atteso l’arrivo di un commissario, mentre Zappi è stato squalificato per 13 mesi. Il Collegio di Garanzia del CONI ha respinto il ricorso, lasciando di fatto gli arbitri senza una guida. La FIGC è pronta a intervenire mettendo la categoria sotto tutela. Intanto prosegue l’inchiesta della Procura di Milano: Rocchi non si presenterà domani davanti al pm, mentre è atteso Gervasoni.