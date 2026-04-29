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Rivoluzione Milan, Gazzetta dello Sport: ""Leao via, cambia tutto. Ecco Zirkzee e Sorloth"

Rivoluzione Milan, Gazzetta dello Sport: ""Leao via, cambia tutto. Ecco Zirkzee e Sorloth"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:55Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
A fare le valigie potrebbero essere Rafael Leao (corteggiato dal Manchester United), ma anche Santiago Gimenez, Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug.

"Il Milan rifà l'attacco" è il titolo scelto oggi da La Gazzetta dello Sport per aprire la sua prima pagina. L'idea del club rossonero sarebbe di portare a Milano sia Joshua Zirkzee che Alexander Sorloth, mentre a fare le valigie potrebbero essere Rafael Leao (corteggiato dal Manchester United), ma anche Santiago Gimenez, Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug.

"Leao via, cambia tutto. Ecco Zirkzee e Sorloth - titola ancora il quotidiano -. Lo United vuole Rafa. Partono anche Nkunku, Fullkrug e Gimenez. Può restare Pulisic".