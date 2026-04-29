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Tuttosport: “Alisson-Juve: ecco le cifre”

Tuttosport: “Alisson-Juve: ecco le cifre”TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Proseguono infatti i contatti per il portiere brasiliano, intenzionato a lasciare il Liverpool: c’è già un principio d’intesa.

Nella prima pagina odierna, Tuttosport apre con il titolo: “Alisson-Juve: ecco le cifre”. Proseguono infatti i contatti per il portiere brasiliano, intenzionato a lasciare il Liverpool: c’è già un principio d’intesa.

La Juventus avrebbe messo sul tavolo un triennale da 4,5 milioni a stagione più bonus, proposta che avvicina sensibilmente le parti. A commentare è l'ex portiere Sorrentino: “Unico e moderno. Di Gregorio è un buon portiere, ma per puntare allo scudetto serve qualcosa in più”.