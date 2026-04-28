Futuro Conte, Il Mattino: "ADL ha dubbi e tecnico infastidito da alcune dichiarazioni"

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La necessità principale resta quella di trovare una visione comune per proseguire insieme, condizione ritenuta indispensabile per garantire continuità al progetto.

Non c’è solo il futuro di Antonio Conte al centro delle riflessioni in casa Napoli: anche il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe alle prese con dubbi importanti in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’incontro di fine anno non servirà soltanto all’allenatore per decidere il proprio destino, ma anche al patron per fare chiarezza sulle strategie future. La necessità principale resta quella di trovare una visione comune per proseguire insieme, condizione ritenuta indispensabile per garantire continuità al progetto.

Rapporto saldo ma clima meno sereno

Nel frattempo, emergono alcune tensioni che rendono il quadro meno lineare rispetto al passato. Conte non avrebbe gradito alcune dichiarazioni rilasciate da De Laurentiis negli Stati Uniti, mentre il presidente nutrirebbe a sua volta delle perplessità legate a infortuni, mercato e rendimento in Champions League. Nonostante non si parli di rottura e il rapporto personale resti buono, il clima appare meno disteso e non si possono escludere sorprese. In ogni caso, qualora dovesse arrivare una separazione, non sarebbe legata ad altre squadre o alla nazionale: per Conte, la priorità resterebbe comunque il Napoli, anche se resta da capire se le visioni tra le parti coincidano ancora.