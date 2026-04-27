Vergara, ci siamo quasi: punta il Como. E il Napoli ha già fatto una scelta per il futuro
Non solo il presente, ma anche il futuro passa dai recuperi. Il Napoli attende segnali da Antonio Vergara, fermo da settimane e pronto a rientrare, magari già per la trasferta di Como. Come sottolinea Il Mattino, “rivederlo in campo sarebbe un’iniezione di fiducia”, non solo per l’immediato ma anche in prospettiva. Il suo percorso recente ha lasciato il segno: “Ha dimostrato di poter incidere con la maglia azzurra, vivendo un momento che resterà nella storia del club”.
Vergara, il futuro è azzurro
Il dubbio riguarda il ruolo nel prossimo Napoli, ma una certezza c’è: “Non c’è più la necessità di mandarlo altrove, resterà in rosa”. Non partirà da titolare, ma potrà essere una risorsa preziosa. Il Napoli lo aspetta: il rientro di Vergara può dare nuove soluzioni a Conte.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Como
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro