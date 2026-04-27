Vergara, ci siamo quasi: punta il Como. E il Napoli ha già fatto una scelta per il futuro

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Oggi alle 15:20 Rassegna Stampa di di @PieroMatrone

Il dubbio riguarda il ruolo nel prossimo Napoli, ma una certezza c’è: “Non c’è più la necessità di mandarlo altrove, resterà in rosa”