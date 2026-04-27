Da Capri a Procida, da Positano a Miseno: dove gli azzurri hanno trascorso il weekend libero

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Dopo la vittoria convincente contro la Cremonese, il Napoli si è concesso una pausa rigenerante. Antonio Conte ha lasciato liberi i suoi per 48 ore

Dopo la vittoria convincente contro la Cremonese, il Napoli si è concesso una pausa rigenerante. Antonio Conte ha lasciato liberi i suoi per 48 ore, tra mare, famiglia e relax, prima di tornare a pensare alla sfida di Como. I giocatori hanno approfittato del break per ricaricare le energie: De Bruyne, Gilmour e Rrahmani hanno scelto Capri, Politano e Spinazzola Procida, mentre McTominay si è spostato a Positano.

Chi non è andasto sulle isole

C’è chi è rimasto in città, come Milinkovic-Savic, Alisson e Juan Jesus, e chi ha alternato relax e momenti social, come Beukema, a Torre del Greco. Anche Conte si è concesso una pausa a Miseno. Ora però si torna a fare sul serio: “Da oggi si riprende a Castel Volturno”. L’obiettivo è chiaro: chiudere il discorso Champions e difendere il secondo posto. A scriverlo è Il Mattino.