Formazione Napoli, c'è un primo indizio sulla scelta di Conte per Como

vedi letture

Napoli in campo ieri, sabato la sfida al Como e sui quotidiani già si parla di formazione e di prime idee di Conte per la gara del Sinigaglia. Il Corriere dello Sport oggi in edicola, ad esempio, parla di un primo indizio sugli undici che affronteranno la squadra di Fabregas.

"Ieri la squadra, alla ripresa, ha svolto seduta doppia. Per la formazione è ancora presto per ogni ipotesi, anche se Conte potrebbe decidere di riaffidarsi alla squadra che ha battuto 4-0 la Cremonese. Ha convinto, quel Napoli, e dunque non è da escludere che si rivedranno tutti, dunque Hojlund scortato da De Bruyne e Alisson e con McTominay accanto a Lobotka in mediana. Idee e riflessioni, aspettando indicazioni dal campo e dai prossimi allenamenti. Non c’è alcuna fretta: altri quattro giorni alla partita, alla prima delle ultime quattro finali".