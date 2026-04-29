Prima pagina

Il Mattino: “Paz e De Bruyne, sfida tra le ultime stelle: obiettivo Champions”

Il Mattino: “Paz e De Bruyne, sfida tra le ultime stelle: obiettivo Champions”TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:35Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Come di consueto, la prima pagina odierna de Il Mattino dedica ampio spazio al Napoli.

Come di consueto, la prima pagina odierna de Il Mattino dedica ampio spazio al Napoli. In evidenza la sfida di campionato contro il Como, con un focus particolare sul confronto tra il talento emergente e una leggenda ormai verso il finale di carriera, capace negli anni di incantare il calcio europeo e mondiale.

Il titolo scelto è: “Paz e De Bruyne, sfida tra le ultime stelle: obiettivo Champions”. Un duello che rappresenta solo uno dei temi principali della gara, con il Napoli deciso a consolidare il secondo posto e il Como intenzionato a restare agganciato alla corsa per l’Europa che conta.