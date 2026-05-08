Corriere dello Sport: "McT fa i Conti: obiettivo quota 14"
“Offerto Alaba”. È questo il titolo scelto in prima pagina dal Corriere dello Sport, che accende i riflettori sul mercato di Milan e Juventus. Secondo il quotidiano, entrambi i club avrebbero avuto contatti con l’entourage di David Alaba, pronto a lasciare il Real Madrid a parametro zero nel prossimo luglio. Sul difensore ci sarebbero anche offerte provenienti da Stati Uniti e Arabia Saudita, ma il suo futuro potrebbe comunque restare in Europa e, più precisamente, in Serie A.
In chiave Napoli, invece, il protagonista resta Scott McTominay. Il centrocampista scozzese ha già firmato 13 reti stagionali ed è ormai il giocatore più decisivo della squadra azzurra in termini realizzativi. Il Corriere dello Sport sottolinea come McTominay sia ormai vicinissimo al proprio record personale di gol in una stagione e possa raggiungerlo già lunedì sera nella sfida contro il Bologna al Maradona, in un match pesantissimo nella corsa Champions del Napoli.
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