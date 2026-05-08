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Cronache di Napoli: "Summit incrociati: martedì il possibile incontro tra Conte e AdL"
La prima pagina di Cronache di Napoli parla anche di Napoli col titolo: "Napoli-Lazio, summit incrociati: martedì il possibile incontro tra Conte e AdL"
La prima pagina di Cronache di Napoli parla anche di Napoli col titolo: "Napoli-Lazio, summit incrociati: martedì il possibile incontro tra Conte e AdL". Il quotidiano parla infatti di un possibile summit tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis previsto martedì prossimo.
Sul tavolo ci sarebbe il futuro della panchina azzurra, con il presidente che potrebbe anche valutare il ritorno di Maurizio Sarri in caso di separazione da Conte.
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