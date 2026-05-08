Inter, Schenone in procura: per il pm incontrò Rocchi prima del derby a San Siro

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Questo l'aggiornamento che arriva sul Caso Rocchi dall'edizione odierna di Repubblica

Inter, Schenone in procura per il pm incontrò Rocchi prima del derby a San Siro. Questo l'aggiornamento che arriva sul Caso Rocchi dall'edizione odierna di Repubblica, che spiega come l’appuntamento è per questa mattina in procura a Milano. Il primo di una lunga giornata. Davanti al pm Maurizio Ascione, che indaga sulla presunta “arbitropoli” che avrebbe influito sullo scorso campionato di Serie A, parla come testimone Giorgio Schenone, l’uomo dell’Inter che cura i rapporti con i fischietti.

Le ipotesi della Procura

L’ipotesi della procura è che all’ormai famoso (e sospetto) incontro a San Siro del 2 aprile 2025, giorno della presunta «combine» sugli arbitri più o meno graditi ai nerazzurri, assieme all’allora designatore Gianluca Rocchi – oggi indagato e autosospeso – ci fosse proprio il club referee manager della società. Dopo sarà il turno di altri due nomi di peso: Dino Tommasi, successore di Rocchi dopo la bufera giudiziaria; e Antonio Zappi, ex presidente dell’associazione arbitri decaduto dopo la conferma della squalifica per tredici mesi.