Tuttosport e il consiglio di Di Livio: "Prendere Silva? Anche a piedi”
“Prendere Silva? Anche a piedi”. È questo il titolo scelto in apertura da Tuttosport, che dedica ampio spazio alle dichiarazioni rilasciate da Angelo Di Livio nel podcast del quotidiano torinese.
L’ex centrocampista bianconero si è soffermato soprattutto sul profilo di Bernardo Silva, sempre più vicino all’addio al Manchester City. Secondo Di Livio, il portoghese rappresenterebbe il rinforzo ideale per la Juventus, grazie alla sua qualità tecnica ma soprattutto alla mentalità maturata negli anni sotto la guida di Guardiola.
Per l’ex bianconero, Silva sarebbe un acquisto di livello assoluto, uno di quei giocatori capaci di cambiare immediatamente il volto della squadra e riportare esperienza internazionale all’interno dello spogliatoio juventino.
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