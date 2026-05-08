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Gazzetta dello Sport: "Lautaro Olimpico: si prende l’Inter per il gran finale”

Gazzetta dello Sport: "Lautaro Olimpico: si prende l’Inter per il gran finale”TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:55Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi è fortemente segnata dal fascino del Giro d’Italia

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi è fortemente segnata dal fascino del Giro d’Italia, ma trova spazio anche il calcio con temi già proiettati verso il finale di stagione.

In primo piano c’è soprattutto l’Inter, sospesa tra il ritorno dal primo minuto di Lautaro Martinez e il forfait di Hakan Calhanoglu. “Lautaro Olimpico: si prende l’Inter per il gran finale” è il titolo scelto dal quotidiano per esaltare il peso specifico del capitano nerazzurro, sempre più leader tecnico ed emotivo della squadra nel momento più delicato della stagione.

Nessun recupero, invece, per Calhanoglu: il centrocampista turco resta fermo ai box a causa del problema al polpaccio e non sarà a disposizione. 