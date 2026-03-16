Prima pagina Corriere dello Sport "Sarri, regalo all'Inter"

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La prima pagina del Corriere dello Sport apre con il successo della Lazio sul Milan, un risultato che finisce per avere un peso significativo anche nella corsa al vertice del campionato. La vittoria dei biancocelesti, infatti, favorisce indirettamente l’Inter nella lotta per lo scudetto: "Sarri, regalo all'Inter" si legge.

Il quotidiano evidenzia come la squadra di Sarri sia riuscita a imporsi di misura sui rossoneri al termine di una partita equilibrata ma dal grande valore in classifica. A decidere la sfida è stato Gustav Isaksen, autore del gol che ha fissato il risultato sull’1-0 e regalato tre punti preziosi alla formazione capitolina. "Isaksen fa la differenza e mette la firma nella corsa scudetto”.