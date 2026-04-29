Sfuma Alajbegovic? La Roma prova ad anticipare Napoli e altre big

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La Roma accelera sul mercato e mette nel mirino Kerim Alajbegovic, giovane talento bosniaco di proprietà del Bayer Leverkusen.

La Roma accelera sul mercato e mette nel mirino Kerim Alajbegovic, giovane talento bosniaco di proprietà del Bayer Leverkusen. Dopo il recente riacquisto dal Salisburgo per circa 8 milioni di euro, il club tedesco valuta ora il futuro del giocatore, finito nel radar dei giallorossi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Dan Friedkin ha già dato il via libera all’operazione, con l’obiettivo di chiudere entro la fine di maggio e anticipare la concorrenza di Milan, Inter e Napoli.

La valutazione del cartellino si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra importante che la Roma è pronta a investire per consegnare a Gian Piero Gasperini un rinforzo offensivo di qualità immediata. L’idea è quella di replicare l’impatto avuto da altri innesti recenti, come Malen e Wesley, puntando su un profilo giovane ma già pronto a incidere.