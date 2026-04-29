Il Roma: "Se Conte non si fosse incaponito sui Fab4, Napoli in lotta con l'Inter"

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Nel 2 a 2 tra Torino e Inter c’è stato molto… Napoli innanzitutto i rimpianti. Così scrive l'edizione odierna de Il Roma sulle scelte del tecnico azzurro: "Se Antonio Conte non si fosse incaponito a sostenere la validità atletica prima che tattica di quell’aborto della natura passato alla storia calcistica nostrana con il nome - inopportunamente evocativo - di Fab Four, forse lo scudetto 2025-2026 non avrebbe preso la strada di Milano.

E se, sempre lo stesso, non avesse umiliato Giovanni Simeone facendogli giocare scampoli di partita per un intero campionato, forse l’argentino avrebbe regalato i 9 gol fin qui fatti a una maglia, una società e una città che lui ama sopra ogni cosa, e chissà forse pure un altro scudetto" si legge sul quotidiano. .