Osimhen e il mistero Mercedes, Tuttosport: "Al momento nessuna dichiarazione dalle parti coinvolte"

Osimhen e il mistero Mercedes, Tuttosport: "Al momento nessuna dichiarazione dalle parti coinvolte"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:50Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Che sia dentro o fuori dal campo non importa, Victor Osimhen trova sempre il modo di far parlare di sé. Così l'edizione odierna di Tuttosport scrive sull'attaccante nigeriano, al centro delle cronache per una vicenda alquanto bizzarra:  L'ex Napoli sarebbe stato denunciato per una questione legata a un’auto di lusso presa in leasing. Il caso riguarda una Mercedes-Benz GLE che il giocatore avrebbe ottenuto nel 2023 senza però rispettare i termini contrattuali: si parla di rate non pagate e, soprattutto, della mancata restituzione del veicolo alla scadenza dell’accordo".

Al momento nessun commento dal diretto interessato

"Al momento non sono arrivate dichiarazioni ufficiali dalle parti coinvolte. Saranno gli accertamenti a chiarire se si tratti di una reale responsabilità del giocatore o di un problema burocratico legato alla gestione contrattuale. Fino ad allora, resta una vicenda che aggiunge un capitolo controverso alla car- riera di uno dei protagonisti più discussi del calcio europeo negli ultimi anni"