Corsa ai milioni della Champions: è bagarre dietro il trio di testa

Sul Corriere della Sera si parla de "La caccia al tesoro": questo è il titolo scelto per la prima pagina sportiva, dove ci si concentra sulla corsa al quarto posto che vale la partecipazione alla prossima Champions League e che vede in lotta diverse squadre. Inter, Napoli e Atalanta sono più staccate rispetto alle altre rivali, ma per l'ultimo piazzamento disponibile c'è tanto affollamento: al momento la squadra al quarto posto è il Bologna con 53 punti, seguita dalla Juventus a 52 e dalla Lazio a 51.

L'obiettivo è però fisso anche nel mirino della Roma, ora a 49 punti, ma anche della Fiorentina (a quota 48) e del Milan (a 47). La volata coinvolge quindi sei squadre in appena sei punti con le ultime nove giornate che saranno decisive, specie perché sono in programma anche tanti scontri diretti. Da ricordare anche che Lazio e Fiorentina, impegnate in Europa e Conference League, hanno potenzialmente cinque partite in più delle altre squadre, mentre Bologna e Milan saranno impegnate nelle semifinali di Coppa Italia.