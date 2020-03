CorSera - Caos calendari: nuova data per la Serie A che inizierà ancora più tardi, mini torneo per le coppe

Quando si potranno recuperare i vari campionati e le coppe europee ancora sospese? Tante idee in cantiere, tra queste prende forma e si fa sempre più concreta - scrive il Corriere della Sera - quella di giocare quarti e semifinali in turno secco, disputare mini tornei con quattro squadre nelle due città delle finali, Istanbul (Champions) e Danzica (Europa League) per concludere normalmente le competizioni internazionali. Per la Serie A, il rischio è di poter riprendere ancora più tardi: il 9 maggio.