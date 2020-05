Corsera e la grande minaccia alla ripresa: una nuova quarantena bloccherebbe tutto

Allenamenti ok, ma poi? L'edizione odierna del Corriere della Sera si pone l'interrogativo sulla ripresa del nostro calcio, evidenziando come basterebbe ma una quarantena per bloccare tutto.

"La logistica è uno dei problemi più complessi da affrontare per riaccendere il campionato - si legge - visto che per adesso è vietato spostarsi da una Regione all’altra e che in alcune giocare sarà più complicato (o addirittura impossibile) che in altre. Poi bisognerà parlare dei trasferimenti e dei tamponi. Ma il nodo resta quello della positività, che porta alla quarantena di due settimane dell’infettato, della sua squadra e anche dei rivali se dovesse succedere a ridosso di una partita. Senza contare che da oggi le società che non li hanno ancora fatti (sette) procederanno con i test ed è lecito attendersi qualche altro contagiato".