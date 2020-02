CorSera elogia Gattuso: "Il Napoli è squadra da gradi partite, la schiera da provinciale e fa bene"

Grandi elogi a Rino Gattuso per la vittoria del Napoli contro l'Inter. Voto 7 in pagella ricevuto dall'allenatore azzurro sul Corriere della Sera, che scrive: "A San Siro contro l'Inter avevano vinto solo Juve e Barcellona. Il Napoli si conferma squadra da grandi partite, lui la schiera come una provinciale e fa bene: le qualità dei singoli esaltano il piano partita".