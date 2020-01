Corsera - Gattuso vorrebbe che il suo Napoli avesse la mentalità dell'Inter di Conte

Napoli-Inter è l’incrocio dei desideri. Questa la chiave di lettura della sfida di questa sera al San Paolo proposta dall'edizione odierna del Corriere della Sera, che spiega come Rino Gattuso vorrebbe che la sua creatura assomigliasse per tempra e mentalità a quella di Conte che, a sua volta, vorrebbe rimanere primo in classifica. Il quotidiano scrive come la gara rappresenti un rischio per entrambe, il Napoli di staccarsi ancora più dalla zona Champions e l’Inter, incapace di vincere al San Paolo dal 1997, di perdere un giro nel testa a testa d’alta quota.