CorSera - Il calcio rischia di non ripartire: bocciata la Figc e si registra nuova frenata

La Fase 2 del calcio sarà complessa e non è detto che si aprirà. La Figc ha a lungo spinto per ripartire, ma è stata per ora bocciata. È andata per la sua strada, ritrovandosi in un vicolo cieco. Si è confezionata in autonomia il protocollo sanitario, le linee guida per ricominciare, non approvate dal governo, dalla maggior parte dei medici, dalle stesse squadre della serie A, perché 17 club su 20 hanno evidenziato criticità sulla ripresa.

La frenata sugli allenamenti collettivi imposta dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, due giorni fa ha riportato alla realtà: il calcio non è diverso dagli altri sport. Il 4 maggio doveva essere il giorno della liberazione e della ripresa degli allenamenti individuali nei propri centri, per il pallone si è trasformato in una sorta di Caporetto. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera.