Corsera: "Il vero obiettivo di Gattuso è la gara col Barcellona"

Napoli e Milan si accontentano: quattro gol per non farsi del male. Titola così l'edizione odierna del Corriere della Sera che analizza la sfida del San Paolo sottolineando come sul piano del gioco gli azzurri abbiano fatto più della squadra di Pioli.

"Finisce senza sconfitti il duello fra i guerrieri della notte, Rino Gattuso e Zlatan Ibrahimovic, amici da sempre, nemici per una sera, al termine della quale nessuno però si fa male. Fra Napoli e Milan esce un pareggio che tutto sommato va bene a entrambe. Meglio il Napoli di Rino, che ha creato di più, ma al tecnico interessava soprattutto infilare un’ulteriore prova positiva in vista di quello che è ormai il vero obiettivo del finale di stagione, il ritorno degli ottavi di Champions col Barcellona dell’8 agosto".