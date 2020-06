CorSera: "Inter, stasera può riaccendersi l'entusiasmo o arrivare un'altra eliminazione"

Missione rimonta, titola nelle pagine sportive il Corriere della Sera per racconta della trasferta dell'inter a Napoli, 96 giorni dopo l'ultima partita giocata. Si riparte dall'1-0 degli azzurri a Milano "pesante e per l’Inter difficile da spostare come un elefante. C’è da capire dov’eravamo rimasti. Tre mesi di clausura sono lunghi, stravolgono gerarchie, permettono recuperi, lasciano incognite, cambiano abitudini".

La missione rimonta viene definita difficile, ma non impossibile: "La trasferta di Napoli fu il picco più alto per la formazione di Conte. Il giorno della Befana i nerazzurri vinsero 3-1, giocando la miglior partita della stagione, impressionando per qualità e forma. Prima della chiusura, l’Inter però era una squadra in affanno, battuta tre volte da Lazio, Napoli e Juventus, con il solo intervallo felice del Ludogorets. La Coppa Italia è un’arma a doppio taglio, può riaccendere l’entusiasmo o segnare un’altra eliminazione dopo la Champions e la delusione di non essere più nel cuore della lotta scudetto".