Corsera: "La miglior difesa d'Europa si è sgretolata. Ma c'è un motivo"

L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza il momento che sta vivendo in stagione il Napoli e parla della difesa con numeri distanti rispetto a quelli della passata stagione. L'ultimo clean sheet manca addirittura dal 30 agosto. "Primo in classifica, con numeri — attacco e difesa — che rispetto alla stagione dello scudetto sono uguali e contrari.

Il Napoli ha incassato più gol (9) delle partite che ha giocato (8) fra campionato e Champions: la difesa migliore d’Europa, fiore all’occhiello del metodo Conte, si è sgretolata sotto l’effetto della mini-rivoluzione attuata in estate. Sei gare, le ultime, hanno tolto il sonno all’allenatore, per gli errori in fase difensiva. Ma il tema è talmente caro ad Antonio che — ne è certo — è un problema migliorabile".