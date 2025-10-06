CdS: "Chi ha sostenuto 4-3-3 come unico modulo adatto è stato smentito in 90'"
Il problema del Napoli non era dunque il modulo? Così l'edizione odierna del Corriere dello Sport torna sulle scelte di Antonio Conte contro il Genoa: "Due vittorie in cinque giorni, il rilancio in Champions e il primato conservato in campionato. L’urlo liberatorio di Conte dopo la vittoria sul Genoa dà l’idea dell’importanza dei tre punti raccolti dal Napoli.
Che ha provato a complicarsi la vita con un approccio da dimenticare, ma poi ha reagito e ha vinto da grande squadra. La notte del Maradona ha stoppato un ritornello sentito per settimane e le solite convinzioni basate sul nulla. Chi ha sostenuto la tesi del 4-3-3 come unico modulo adatto a questo Napoli è stato smentito in 90 minuti. L’assetto tattico conta, ma non è l’unica cosa che incide. Sono tanti gli ingredienti che servono per giocare bene e vincere".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
