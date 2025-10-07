Libero - Conte faccia giocare i vari Lang e Elmas, altrimenti rischia altri infortuni

Il quotidiano Libero oggi in edicola parla della gestione della rosa da parte di Conte in riferimento al numero di infortuni in casa Napoli. Gli ultimi? Politano e Lobotka, ko contro il Genoa. Il primo posto è un bel risultato ma ora, si legge, serve fidarsi di tutto l'organico dato che gli impegni dopo la sosta aumenteranno.

"Il Napoli di Conte difende il titolo con una rosa allargata ma con un condottiero che non sembra fidarsene davvero. La gestione infatti è la medesima dell’anno passato con un blocco di titolarissimi da cui non si prescinde, e rotazioni marginali a contorno. Conte dovrà iniziare a “rischiare” anche i vari Lang, Gilmour, Elmas, Marianucci, altrimenti gli infortuni si moltiplicheranno, e già ad oggi il conteggio è impietoso: il Napoli è senz’altro quella che ha avuto più defezioni finora".